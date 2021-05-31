В таком стиле бренд выпустил кольца и серьги.

Французкий модный дом Balenciaga представил несколько новых украшений в виде детских сосок-пустышек.

На Instagram-страничке бренда появились фотографии с новыми аксессуарами.

Эти украшения выполнены из неоново-желтой и темно-синей смолы, а кольца-застежки - из латуни с выгравированным логотипом.

Стоит отметить, что такие украшения сейчас на пике популярности. Кроме того, трендовыми также являются бусы из кубиков с буквами и все, что связано с детством.

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Автор: Диана Могилевич