Модный дом выпустил новые украшения / instagram.com/balenciaga
Французкий модный дом Balenciaga представил несколько новых украшений в виде детских сосок-пустышек.
На Instagram-страничке бренда появились фотографии с новыми аксессуарами.
Эти украшения выполнены из неоново-желтой и темно-синей смолы, а кольца-застежки - из латуни с выгравированным логотипом.
Стоит отметить, что такие украшения сейчас на пике популярности. Кроме того, трендовыми также являются бусы из кубиков с буквами и все, что связано с детством.
Модный дом выпустил новые украшения / instagram.com/balenciaga
Модный дом выпустил новые украшения / instagram.com/balenciaga
Модный дом выпустил новые украшения / instagram.com/balenciaga
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