5 модных стрижек, с которыми вы будете выглядеть эффектно в любое время (фото)

Подчеркните свой стиль и индивидуальность!

Этой зимой модные стрижки подчеркивают естественность, структуру и легкость, оставляя пространство для экспериментов с длиной и объемом. От коротких и смелых вариантов до многослойных текстур – каждый сможет выбрать стиль, который подчеркнет индивидуальность. Вот пять самых актуальных стрижек, которые помогут выглядеть стильно в зимнем сезоне.

Боб со рваными концами

Классический боб продолжает оставаться в тренде, но зимой 2023 года он получает обновленный вид. Стрижка со рваными, неровными концами добавляет дерзости и текстуры, делая образ более современным и динамичным. Боб до подбородка или чуть ниже – идеальный вариант для тех, кто любит яркие образы и минимальный уход. Эта стрижка универсальна, подходит для любой формы лица и легко трансформируется с помощью укладки.

Видео дня

Удлиненный пикси

Пикси остается одной из самых популярных коротких стрижек, но этой зимой она видоизменилась, став чуть более удлиненной и женственной. Удлиненный пикси отличается тем, что верхние пряди остаются более длинными, а затылок и боковые части делают короче. Такая стрижка подчеркивает черты лица, добавляя образу легкости и элегантности. Удлиненный пикси особенно подходит обладательницам овального или треугольного лица, придавая ему выразительность.

Многослойный каскад

Каскад вернулся в моду, и этой зимой он в центре внимания. Многослойная стрижка добавляет объем и структуру, поэтому особенно подходит для тонких или средней густоты волос. Каскад выглядит роскошно на длинных волосах, делая их более легкими и воздушными. Зимой 2023 года стилисты рекомендуют носить каскад с легкими волнами, чтобы подчеркнуть текстуру и создать романтичный и естественный образ.

Челка-шторка

Челка-шторка снова завоевывает популярность и становится одной из главных тенденций сезона. Она мягко обрамляет лицо, подходит к разным типам стрижек и длине волос. Челка-шторка делает акцент на глазах и скульптурности лица, добавляя образу загадочности и легкости. Ее можно сочетать как с бобом или пикси, так и с длинными, многослойными стрижками. Зимой этот стиль особенно актуален для тех, кто хочет обновить образ без значительных изменений.

Прямой срез

Минимализм в моде, и стрижка с прямым срезом идеально отражает этот тренд. Прямой срез придает волосам четкость и стильный вид, особенно если волосы здоровые и гладкие. Эта стрижка одинаково эффектно смотрится как на коротких, так и на длинных волосах, подчеркивая их густоту и структуру. Прямой срез – отличный выбор для обладательниц прямых или слегка волнистых волос, которые хотят создать лаконичный и выразительный образ.

Вас также могут заинтересовать новости: