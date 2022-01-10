Накануне вечером он выступал со стендапом.

Американский стендап-комик, актер, режиссер и телеведущий Боб Сагет умер в возрасте 65 лет. Он был главным рассказчиком в популярном телесериале "Как я встретил вашу маму" (2005-2014).

По информации офиса шерифа округа Ориндж, тело Сагета нашли в воскресенье, 9 января, в номере отеля Ritz-Carlton Orlando во Флориде, где актер был в рамках своего комедийного тура.

"Мужчину опознали как Роберта Сагета, и на месте происшествия было объявлено, что он скончался. Следователи не обнаружили никаких признаков насильственной смерти или употребления наркотиков", - говорится в заявлении шерифа.

Согласно информации на странице Сагета в Twitter, накануне вечером он провел выступление.

Loved tonight’s show @PV_ConcertHall in Jacksonville. Appreciative audience. Thanks again to @RealTimWilkins for opening. I had no idea I did a 2 hr set tonight. I’m happily addicted again to this shit. Check https://t.co/nqJyTiiezU for my dates in 2022. pic.twitter.com/pEgFuXxLd3 — bob saget (@bobsaget) January 9, 2022

Семья комика в заявлении CNN подтвердила информацию о его смерти:

"Наш любимый Боб скончался сегодня. Он был для нас всем, и мы хотим, чтобы вы знали, как сильно он любил своих поклонников, выступая вживую и объединяя людей из всех слоев общества смехом. Хотя в настоящее время мы просим о конфиденциальности, мы приглашаем вас присоединиться к нам и вспомнить любовь и смех, которые Боб принес в мир".

Боб Сагет был известен ролью Дэнни Таннера в американском ситкоме "Полный дом", который транслировался каналом ABC с 1987 по 1995 год. А также в качестве ведущего телепередачи America's Funniest Home Videos.

Читайте такжеУмер режиссер "Далласского клуба покупателей" и "Большой маленькой лжи"Кроме того, комик получил неоднозначную популярность за крайне непристойные шутки в своих стендап-выступлениях.

Однако наибольшую известность в 21 веке ему принесло участие в сериале "Как я встретил вашу маму". Сагет озвучивал Теда Мосби из будущего - одного из главных героев, который в 2030 году описывает дочери и сыну события жизни его и его друзей в Нью-Йорке 2000-х годов до знакомства с будущей женой.

Как сообщал УНИАН, стриминговый сервис Hulu показал трейлер сериала "Как я встретила вашего папу" - спин-оффа ситкома "Как я встретил вашу маму".

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