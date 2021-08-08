Модель обвинила известного актера в двойном изнасиловании.

Шведско-ямайская модель Габриэлла Магнуссон обвинила в изнасиловании звезду нашумевшего фильма "Отряд самоубийц" Юэля Киннамана.

Об этом сообщает телеканал NBC News.

Все началось с того, что пара состояла в романтических отношениях. Однако вместе они были недолго. После разрыва модель начала шантажировать и угрожать актеру и просить, чтобы он познакомил ее с "нужными" людьми Голливуда. Также по словам Киннаман, девушка требовала у него денег.

Магнуссон, в свою очередь, заявила, что актер дважды ее изнасиловал и у нее есть тому доказательства. В итоге этих разборок актер добился в суде временного запретительного приказа против модели. Теперь она не имеет права что-либо предпринимать в его адрес. 30 августа Магнуссон и Киннаман явятся на слушания в Верховный суд Лос-Анджелеса.

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Автор: Диана Могилевич