Шведско-ямайская модель Габриэлла Магнуссон обвинила в изнасиловании звезду нашумевшего фильма "Отряд самоубийц" Юэля Киннамана.
Об этом сообщает телеканал NBC News.
Все началось с того, что пара состояла в романтических отношениях. Однако вместе они были недолго. После разрыва модель начала шантажировать и угрожать актеру и просить, чтобы он познакомил ее с "нужными" людьми Голливуда. Также по словам Киннаман, девушка требовала у него денег.
Магнуссон, в свою очередь, заявила, что актер дважды ее изнасиловал и у нее есть тому доказательства. В итоге этих разборок актер добился в суде временного запретительного приказа против модели. Теперь она не имеет права что-либо предпринимать в его адрес. 30 августа Магнуссон и Киннаман явятся на слушания в Верховный суд Лос-Анджелеса.
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