Ее состояние оценивается в 400 миллионов долларов.

45-летняя американка Риз Уизерспун стала самой богатой актрисой мира по версии журнала Forbes. В 2007 году она уже попадала в этот список, но тогда первое место она так и не заняла.

Известно, что ранее Риз продала свою продюсерскую компанию Hello Sunshine, которая производила такие проекты как "И повсюду тлеют пожары", "Большая маленькая ложь" и "Исчезнувшая", за 900 миллионов долларов.

Стоит отметить и то, что за съемки в одном эпизоде Уизерспун зарабатывает не менее одного миллиона долларов. Также она зарабатывает на рекламе компании Crate & Barrel, которая занимается дистрибуцией мебели и предметов интерьера от европейских производителей.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич