Все они были бы невероятными милашками.

Многие звездные пары не торопятся заводить детей. Одни уже стали родителями в прошлых отношениях, другие просто пока еще об этом не задумывались, третьи - не хотят.

Рассказываем, как выглядели бы "плоды любви" самых ярких звездных пар. Искусственный интеллект сделал фото детей на основе снимков их "родителей".

Потап и Настя Каменских

Певица и ее избранник не спешат становиться родителями, из-за чего фанаты часто донимают их вопросами о том, когда же у них появится ребенок. Настя Каменских множество раз говорила, что материнство числится в ее планах, однако время еще не пришло.

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У Потапа же уже есть ребенок от прошлого брака. Ирина Горовая родила от него сына. Как считает искусственный интеллект, у Потапа и Каменских могла бы быть очень милая дочь.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин

В апреле прошлого года певица, которая ранее состояла в отношениях с Вовой Дантесом, не смогла скрыть от фанатов свой новый роман. Она начала встречаться с ресторатором Мишей Кацуриным.

Пока еще рано говорить о детях Дорофеевой и Кацурина, ведь их отношениям чуть больше года. Однако у них мог бы получиться белокурый ребенок с глазами певицы. Впрочем, это всего лишь предположения мобильного приложение, которое создает изображение ребенка на основе фото звезд.

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко

В 2019 году известный ведущий Дмитрий Комаров женился на своей избраннице - журналистке Александре Кучеренко. Пара покорила поклонников, они идеально смотрятся вместе.

Пока что у Комарова и его жены нет детей. Однако когда-то ведущий, во время съемок своего шоу "Мир наизнанку", говорил с мольфаркой. Та рассказала, что у Комарова и Кучеренко родится двое сыновей.

Руслана и Александр Ксенофонтов

Известная певица Руслана Лыжычко вышла замуж за Александра Ксенофонтова еще в 1995 году. Пара прожила вместе немало лет, они редко говорят об отношениях и скрывают детали своей личной жизни от прессы.

Однако когда-то Руслана комментировала тему рождения детей. Тогда она не дала прямого ответа на вопрос, почему у нее нет ребенка. Но дала совет девушкам, которые мечтают стать матерями, им она посоветовала заботиться о своем здоровье.

Вова Дантес и Даша Кацурина

Бывший муж Нади Дорофеевой не стал тосковать в одиночестве после расставания с певицей. Он закрутил роман с Дашей Кацуриной, они часто делятся милыми общими фото. По словам Дантеса, он не хочет становиться отцом.

Известно, что у Кацуриной есть двое детей, она родила сына и дочь от бывшего мужа, который теперь встречается с Дорофеевой. Однако общение с детьми избранницы не переубедило Дантеса. Он заявляет, что является чайлдфри.

Тарас Цымбалюк и Светлана Готочкина

Летом прошлого года актер развелся со своей женой Тиной. Вскоре стало известно, что его новой избранницей стала Светлана Готочкина. Звезда "Спіймати Кайдаша" и его возлюбленная пытались скрывать свой роман, однако вскоре "сдались".

У Цымбалюка и Готочкиной еще нет детей. Однако об этом говорить, скорее всего, пока что рано. Пара еще даже не сыграла свадьбу.

Вера Брежнева и Константин Меладзе

Певица вышла замуж за продюсера в 2015 году. Однако они не завели общих детей. У Брежневой есть две дочери, которых она родила в прошлых отношениях. У Меладзе есть трое детей, которых ему подарила бывшая жена.

Однако певица и продюсер, судя по всему, решили не заводить общих детей. По слухам, в их отношениях начались проблемы. Совсем недавно СМИ писали, что Брежнева и Меладзе якобы развелись.

Напомним, ранее стало известно, как сейчас выглядит дочь Веры Брежневой, она остригла волосы и похудела.

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