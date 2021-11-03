В звездном мире не все гладко и просто. Некоторые знаменитости просто терпеть не могут друг друга.

Жизнь звезд может показаться нам веселой и беззаботной, но не всё в шоу-бизнесе так сказочно. Некоторые знаменитости годами открыто враждуют друг с другом, а кто-то тихо ненавидит своих коллег и не афиширует свою неприязнь.

Ранее мы рассказывали, какие голливудские звезды являются друзьями в реальной жизни. А сейчас перечислим звездных врагов Украины и мира.

Ники Минаж и Мэрайя Кэри

Эти две красавицы не поделили главенство в телевизионном шоу American Idol. Обе певицы были назначены судьями проекта и постоянно ссорились друг с другом. Кэри считает, что Минаж необъективно оценивает таланты. При каждом судействе своей коллеги Мэрайя не скрывала раздражения и называла Минаж "бешенной", а Ники не раз покидала студию во время съемок.

Тейлор Свифт и Канье Уэст

Конфликт этих двух звезд стал настолько известным, что ему даже посвящена отдельная страница на Википедии. Их ссора длится с 2009 года и затрагивает многих других знаменитостей.

Все началось на музыкальной церемонии Video Music Awards, где Свифт получила награду за лучший клип. Во время благодарственной речи Канье отобрал у певицы микрофон и сказал, что видео Бейоне было лучше. За такое хамское поведение Уэст был выгнан с церемонии и позднее извинился.

Но в 2016 году Канье в песне Famous спел, что именно он сделал Тейлор знаменитой, и он мог бы с ней переспать. По словам Уэста, текст был согласован со Свифт, но сама она это отрицала. Многие звезды осудили Канье за то, что он пытался очернить репутацию Свифт, а сам рэпер потерял много коммерческих предложений.

Ольга Фреймут и Сергей Притула

Не только в Голливуде разворачиваются драмы. В украинском шоу-бизнесе тоже бушуют страсти. Бывшие коллеги и друзья Ольга Фреймут и Сергей Притула конфликтуют больше семи лет. Дружба телеведущих пошатнулась в 2013 году, когда Ольга неожиданно ушла работать с Нового канала на телеканал 1+1, хотя обещала Притуле остаться.

Спустя несколько лет знаменитости окончательно рассорились. По словам Сергея, Оля опубликовала в Инстаграме записанное лично для неё видео ко дню рождения от Сергея и выставила его таким образом, будто Притула влюблен в неё. После этого Притула перестал ей доверять. Теперь Оля и Сергей регулярно обмениваются колкостями в адрес друг друга. Притула даже называл бывшую коллегу "конченной".

Анджелина Джоли и Дженнифер Энистон

Вражда между двумя актрисами доится больше десяти лет, а её причиной стала ревность. Обе актрисы встречались с голливудским красавчиком Брэдом Питтом. Питт бросил Энистон после пяти лет брака ради Джоли, и первую это очень оскорбило. Актрисы не появлялись вместе на мероприятиях.

Энистон всегда поддерживала бывшего супруга и встала на его сторону, когда Джоли обвинили Питта в домашнем насилии. А Джоли запретила Дженнифер видеться с ее детьми от Брэда Питта.

Тимати и Филипп Киркоров

Вражда российских звезд началась в 2012 году на премии "Муз ТВ". Киркоров был объявлен лучшим исполнителем десятилетия, с чем был крайне не согласен Тимати, который не получил ни одной номинации. Филипп Киркоров в свою очередь обвинил коллегу в отсутствии профессиональной этики.

С тех пор звезды регулярно обмениваются колкими фразами и обвинениями. Киркоров попросил не приглашать его на мероприятия, где присутствует Тимати. В 2014 обоих певцов пригласил на день рождения Эмин Агаларов. Киркоров пришел из уважения к имениннику, но сидел только спиной к сцене.

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Автор: Екатерина Пулатова