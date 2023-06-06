Российская актриса подыгрывает кремлевской пропаганде и выступает за кровожадную войну, развязанную Путиным.

Российская актриса Оксана Сташенко известна украинским зрителям по многим сериалам и фильмам, среди которых - "Возвращение Мухтара". Как сообщают росСМИ, Сташенко поддержала кровожадную войну, и заявила, что украинские коллеги якобы ее предали.

Она раскритиковала актеров, с которыми ранее снималась, за то, что они против войны и обвиняют РФ в вооруженной агрессии.

"Я снималась в Украине, как и все остальные наши [российские] артисты…У нас там появилось много друзей, приятелей, знакомых. Но те актеры, которые еще совсем недавно передо мной ходили на цыпочках, от меня отвернулись. Хотя до этого все умоляли: "Возьмите наши фотографии, Оксана Михайловна, отдайте их в Москве". Я брала эти снимки, помогала…", - вспомнила Сташенко.

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Она также уточнила, что после начала полномасштабной войны ее личный номер телефона "слили" в открытый доступ и написали, что она поддерживает войну.

"Я неделю не спала… Сколько мне сообщений и звонков поступало! Я просто не поднимала трубку", - вспомнила путинистка.

Она назвала "калеками на мозги" украинских знаменитостей, которые выступили против войны.

"Я их теперь называю калеками на мозги. Это же надо быть настолько дебилообразными, чтобы позволить себе вскрыть головную коробку и дать вытащить оттуда свой мозг", - убеждена звезда.

Напомним, Бабкина упрекнула Аллу Пугачеву в том, что она якобы "предала" свой народ.

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