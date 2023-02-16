У них не совпадают политические взгляды.

Известный украинский актер Даниил Мирешкин рассказал, что в незаконно аннексированном Крыму живут его родители, с которыми недавно он перестал общаться из-за их позиции по войне.

В интервью Алине Доротюк он признался, что до полномасштабного российского вторжения называл себя "сепаром по происхождению", так как рос в пророссийском обществе.

Однако после 24 февраля он осознал, что хочет идентифицировать себя только с украинцами. Он сразу же начал заниматься волонтерством и создавать благотворительные проекты.

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А вот родители Мирешкина придерживаются молчаливой позиции. Он заявил, что ему очень больно от этого, поэтому он решил удалиться из семейного чата. Актер добавил, что пытался вразумить родных, но они больше верят российской пропаганде.

"Родители не занимают активную политическую позицию. Но от этого не легче. Они представители аморфной части населения, которая придерживается мнения: "Мы тихонько посидим, мы же ни на что не влияем, ничего не решаем". И мне от этого осознания очень больно. Недавно я просто удалился из семейного чата", – поделился актер.

Кто такой Даниил Мирешкин

Даниил Мирешкин - украинский актер, прославившийся благодаря ролям в таких фильмах и сериалах как "Дочки-матери", "Место под солнцем", "Отдай мою мечту", "Певица", "Клянусь любить тебя вечно", "Не зарекайся", "Все равно ты будешь мой" и других.

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