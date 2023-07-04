Она уже больше года поддерживает войну в Украине.

Российская актриса Олеся Железняк "наехала" на президента Украины Владимира Зеленского. В интервью для YouTube-канала "Эмпатия Манучи" она заявила, что изначально обрадовалась тому, что он победил на выборах, так как ей казалось, что Зеленский любит русских.

Железняк говорит, что помнит Зеленского веселым человеком. Однако позже, по ее словам, он очень изменился, стал другим человеком.

"Сначала многие обрадовались, что Украину возглавил человек, который любит русских. Но потом начались ожесточённые выступления украинского лидера и его команды из "95 Квартала", оскорбления культуры России, населения, нашей церкви. Всё звучало из его уст "убийственно, жестоко и зло", - выдала Железняк.

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Кроме того, российская актриса вспомнила и об украинских корнях. Она назвала себя украинкой и сказала, что ей больно от того, что она больше не сможет попасть на могилы бабушки и дедушки в нашей стране.

Позиция Олеси Железняк по войне в Украине

Актриса неоднократно поддерживала преступный режим Кремля и диктатора Владимира Путина. Более того, ранее она говорила, что Зеленский хочет убить ее детей.

Стоит отметить и то, что Железняк совсем не понимает, что на самом деле происходит в Украине и кто развязал полномасштабную войну. В эфираз разных программ она говорит пропагандистскими нарративами.

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