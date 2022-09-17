В конце сентября этого года певица и звезда сериала "Школа" планирует выйти замуж.

Известная украинская актриса и певица Анна Тринчер недавно объявила о том, что в сентябре выходит замуж за блогера Александра Волошина. На фоне этого уже было множество обсуждений.

Так, например, Анна решила надеть на церемонию вместо классического белого платья желтое. Этот выбор не оценили поклонники и сам жених. Волошин сказал, что ему наряд будущей жены не понравился.

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Сейчас Анна выложила у себя в Instagram-блог несколько кадров с примерки наряда. Там знаменитость позирует в белом платье с пышной юбкой. Примерила Тринчер даже фату. Также она поинтересовалась у фолловеров о том, нужно ли вообще надевать фату.

К слову, белое платье фанатам очень понравилось. Оно демонстрирует декольте Анны и имеет красивые широкие рукава.

Напомним, Анна Тринчер сообщила, что после свадьбы ложится в больницу. Ее ждут две операции. Певица уточнила, что примерно два месяца не сможет полноценно работать, из-за чего очень переживает.

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