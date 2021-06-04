Девушка решила воплотить в жизнь свой хит "Малиновые волосы" и сделала себе ярко-розовые пряди.

Звезда сериала "Школа" украинская актриса и певица Анна Тринчер сменила имидж в стиле одного из своих хитов.

Девушка решила воплотить в жизнь свой хит "Малиновые волосы" и сделала себе ярко-розовые пряди в технике “скрытого” окрашивания. Результатом проделанной работы артистка поделилась на своей официальной странице в Instagram.

Читайте такжеТина Кароль показалась в откровенном платье с вырезами (фото)Фолловеры в комментариях активно обсуждают новый облик певицы. Их мнения разделились на два “лагеря”. “Я ожидала, что будет красиво, но не настолько же!”, “Как круто иметь малиновые волосы!”, “Класс!” — пишут одни. “До было лучше”, “Быть брюнеткой идет больше” — комментируют другие.

Ранее Звезда сериала "Школа" и участница вокального шоу "Голос страны" Анна Тринчер удивила своим откровенным нарядом на премии YUNA-2021.

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Автор: Ольга Броскова