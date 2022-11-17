Татьяна Васильева шокировала своим внешним видом.

Российская актриса Татьяна Васильева, сыгравшая в популярном сериале "Сваты", очень изменилась за последние годы. Ее практически невозможно узнать.

Недавно 75-летняя актриса появилась на одном из российских шоу, где просто ужаснула своим внешним видом. Заметно, что возрастные изменения сыграли с ней злую шутку. На ее лице виднеются морщины.

Однако можно заметить и то, что Васильева прибегает к косметологическим услугам. Звезда "Сватов" явно увеличивает губы, делая их более сочными.

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Стоит отметить и то, что ранее Васильева была лысой. Сейчас же она отрастила каре.

Татьяна Васильева: позиция относительно войны в Украине

В первые дни полномасштабного вторжения она не поддержала агрессию диктатора Владимира Путина. Однако вскоре она изменила риторику.

"Мы уже живем без Украины. Она уже поделена между Россией, Америкой. Западная Украина отойдет Польше. Так не должно было быть, но так получилось. Во всяком случае мы не приложили к этому усилий", - сказала Васильева в одном из интервью, добавив, что не общается со своими друзьями из Украины.

Напомним, как звезда "Глухаря" Максим Аверин предал украинских фанатов.

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