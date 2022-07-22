Также певица недавно сделала операцию по увеличению груди, ведь с подросткового возраста комплексовала из-за недостаточного объема.

Украинская певица и блогерша Анна Тринчер показала горячее фото в леопардовом купальнике. Звезда сериала "Школа" призналась, что вопрос лишнего веса не дает ей покоя всю жизнь.

"Всю свою жизнь я переживаю из-за лишнего веса. Не смотрите на мир через свои комплексы и навязанные стереотипы. Мы все - люди. Живые люди. У нас есть растяжки, целлюлит, волосы не там, где нужно, и это ок", - написала Тринчер у себя в Instagram-stories.

Отметим, зимой Аня заявила, что всю жизнь она мечтала о большой груди. По ее словам, мама и бабушка говорили, что она еще вырастет, но с годами ничего не менялось. Тринчер была недовольна своим видом, поэтому решила идти под нож пластического хирурга и увеличила себе грудь. Сейчас она хвастается "новым" декольте при любой возможности. Например, недавно Анна Тринчер сверкнула сочными формами в бикини.

Также УНИАН писал, что Тринчер подразнила поклонников вываливающейся из топа грудью.

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