Дарья Петрожицкая недавно показала своего возлюбленного публике.

Украинская актриса Дарья Петрожицкая в интервью Екатерине Осадчей рассказала, что встретила своего любимого на отдыхе.

Об этом говорится в программе "Светская жизнь".

По словам Дарьи, она отдыхала в Шарм-эль-Шейхе. И именно там она неожиданно познакомилась с молодым человеком, который ранее не знал, что она популярная актриса. Также известно, что ее нового бойфренда зовут Алексей.

"Круто то, что он меня не знал до этого. Я подумала: "Я обычный человек, мне нравится то, что он не знает, кто я". Я просто сказала, что были "Танцы со звездами" и он просто удивился, мягко говоря. Была пауза", - отметила Петрожицкая.

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Автор: Диана Могилевич