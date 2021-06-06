Украинская актриса Дарья Петрожицкая в интервью Екатерине Осадчей рассказала, что встретила своего любимого на отдыхе.
Об этом говорится в программе "Светская жизнь".
По словам Дарьи, она отдыхала в Шарм-эль-Шейхе. И именно там она неожиданно познакомилась с молодым человеком, который ранее не знал, что она популярная актриса. Также известно, что ее нового бойфренда зовут Алексей.
"Круто то, что он меня не знал до этого. Я подумала: "Я обычный человек, мне нравится то, что он не знает, кто я". Я просто сказала, что были "Танцы со звездами" и он просто удивился, мягко говоря. Была пауза", - отметила Петрожицкая.
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