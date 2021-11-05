Российского актера театра и кино Дмитрия Дюжева с позором выставили с показа дизайнера Валентина Юдашкина.
Об инциденте пишет StarHit.
Его выгнали после речи, в которой он затронул тему борьбы Юдашкина с раком.
"Все живем одним днем. Тот день, когда перейдем в иной мир, никто не знает. Сегодня мы видели гения. Нашего современника. Увидим ли мы его когда-нибудь еще – неизвестно", – дословно заявил Дюжев.
Читайте такжеНазвала проститутками: российская певица вляпалась в скандал и попыталась оправдатьсяПрисутствующие на мероприятии возмутились сказанным. Рядом с актером стояли сам Юдашкин с женой.
Известно, что дизайнер последние пять лет борется с раком.
"В начале был рак почки – он был очагом, потом обнаружили метастазы в голове. Видимо, это произошло за год", – рассказывал он.
Дмитрий Дюжев: что известно об актере
Российский актёр театра и кино, кинорежиссер.
В числе известных актерских работ Дюжева такие фильмы, как "Жмурки", "Остров", "Мне не больно", телесериал "Бригада" и другие.
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