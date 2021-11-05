Актер Дмитрий Дюжев в своей речи затронул тему борьбы Валентина Юдашкина с недугом.

Российского актера театра и кино Дмитрия Дюжева с позором выставили с показа дизайнера Валентина Юдашкина.

Об инциденте пишет StarHit.

Его выгнали после речи, в которой он затронул тему борьбы Юдашкина с раком.

"Все живем одним днем. Тот день, когда перейдем в иной мир, никто не знает. Сегодня мы видели гения. Нашего современника. Увидим ли мы его когда-нибудь еще – неизвестно", – дословно заявил Дюжев.

Читайте такжеНазвала проститутками: российская певица вляпалась в скандал и попыталась оправдатьсяПрисутствующие на мероприятии возмутились сказанным. Рядом с актером стояли сам Юдашкин с женой.

Известно, что дизайнер последние пять лет борется с раком.

"В начале был рак почки – он был очагом, потом обнаружили метастазы в голове. Видимо, это произошло за год", – рассказывал он.

Дмитрий Дюжев: что известно об актере

Российский актёр театра и кино, кинорежиссер.

В числе известных актерских работ Дюжева такие фильмы, как "Жмурки", "Остров", "Мне не больно", телесериал "Бригада" и другие.

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Автор: Катерина Шварц