Финский актер Вилле Хаапасало поддержал нашу страну в такое непростое время.

Финский актер Вилле Хаапасало, который обрел популярность среди российской аудитории ролями в фильмах "Кукушка" и "Особенности национальной охоты/рыбалки", принялся помогать Украине. О способе помощи он рассказал в своем Facebook-блоге.

Так, ранее у него был пищевой бизнес в России, однако все дела там он закрыл после того, как Путин напал на Украину. Сейчас Хаапасало организовал фуд-корты в Хельсинки, где среди прочего можно приобрести борщ и пампушки, приготовленные по особому рецепту.

Процент от выручки Вилле Хаапасало жертвует украинцам. Мужчина говорит, что спрос на традиционные украинские продукты очень велик - ежедневно к нему выстраивается очередь из желающих попробовать блюдо.

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"Сегодня наша украинская тележка снова на вокзале Хельсинки. Приглашаем поздороваться и отведать замечательные украинские деликатесы борщ (мясной или овощной) с пампушкой (10 евро), соленые и сладкие пироги (3 евро). 2 евро с каждого супа и 0,50 евро с пирога пойдут на благотворительность в помощь нуждающимся детям в Украине", - сообщил актер.

Напомним, легендарный Стинг просит мир помочь Украине пережить сложную зиму.

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