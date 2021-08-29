Даша Легейда стала женой Дмитрия Совы.

Украинская актриса Даша Легейда вышла замуж за своего коллегу Дмитрия Сову. Бракосочетание состоялось на берегу Днепра 28 августа.

Известно, что молодожены познакомились 10 октября 2020 года, 29-го сходили на дискотеку и на следующий день Дмитрий предложил Даше переехать к нему. Также актер рассказал, как делал предложение руки и сердца своей возлюбленной.

"Я очень хотел признаться ей как-то необычно, но в какой-то момент просто не выдержал. Подошел и спросил: "Ты выйдешь за меня?" Все эти шикарные идеи со стадионом, кучей камер, дорогими автомобилями и безумными поступками, чтобы удивить, - не для меня. Не люблю я это все. Мне хотелось чего-то простого, родного, своего. Это произошло на кухне. Кажется, мы приехали после какого-то мероприятия. Я подошел к Даше и сказал: "Извини, но я не могу больше терпеть". Она спрашивает: мол, что такое? ­ Я говорю: "Выходи за меня"", - рассказал Дмитрий "Фактам".

По словам Совы, Дарья сразу же согласилась. И несмотря на то, что пара еще мало времени вместе, он ни разу не пожалел о своей выборе.

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Автор: Диана Могилевич