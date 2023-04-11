Юрий Ткач потратил немало средств на ВСУ.

Комик Юрий Ткач рассказал, что до полномасштабной войны РФ против Украины он мечтал о частном доме. Он и его семья собирали деньги, однако после 24 февраля 2022 года сбережения пошли совсем на другое.

По словам Ткача, он отложил мечту о доме на будущее. Свои сбережения он отправил на помощь защитникам Украины. Это примерно 50 тысяч долларов.

"В первые дни, в первые недели (полномасштабной - УНИАН) войны деньги просто улетали абсолютно на все. Не было такого дня, чтобы мы не сбрасывали. 3, 5, 10 тысяч гривень просто кому-то и на что-то. За год где-то" полтос" ушел точно", - признался Ткач в новом сюжете на "ЖВЛ".

Однако юморист и звезда "Квартала 95" совсем об этом не жалеет. Он считает, что ему не стоит жаловаться.

"Есть, где жить, есть, что есть. Нам грех жаловаться", - признал Ткач.

По словам комика, у него и его жены есть еще одна мечта. Они хотят завести второго ребенка. Ткач и его возлюбленная уже воспитывают дочь, они мечтают подарить ей сестренку. Юморист считает, что дети - это большое счастье.

"Планируем-планируем, но как Бог даст. Это такая история. Абсолютно мы готовы, мы открыты к этому. Мы работаем над этим вопросом", - рассказал шоумен.

Напомним, ранее Ткач признался, знали ли участники "Квартала 95" о полномасштабном вторжении заранее.

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