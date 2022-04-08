Они переписываются, но достаточно лаконично.

Украинская актриса Елена Кравец рассказала, что общается с президентом Владимиром Зеленским, так как он для нее очень близкий человек и она хочет его поддержать.

При этом их общение не такое, как раньше. А все из-за войны, которую на нашей территории развязала Россия. Сейчас Зеленский ездит по "горячим точкам" и решает судьбу Украины. Поэтому времени на общение у него практически нет.

"Он для меня является президентом. Но он человек, очень близкий мне. И я, конечно, его поддерживала. Он очень коротко отвечает, но я так благодарна ему за эти ответы. И я стараюсь присылать ему разные мемы. Ну, то есть немного юмора", – поделилась Кравец в программе "Зірковий шлях".

Она отметила, что очень гордится Зеленским и всей его семьей. Ведь он неоднократно показывал, еще в довоенное время, что умеет справляться с кризисами.

Напомним, ранее Елена Кравец рассказала, как общается с детьми о войне.

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