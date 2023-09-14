Актер ответил тем, кто предлагает ему вернуться в РФ и "славить" путинскую агрессию.

Известный российский актер Дмитрий Назаров опубликовал новое стихотворение. Им он "вмазал" жителям страны-агрессора, которые призывают его хвалить войну против Украины и возвращаться в РФ.

"Мне говорят: конечно, возвращайся! Сиди на даче тихо, старичок. Будь нем, как рыба, реже улыбайся, не забывай - в губе твоей крючок. Сиди под плинтусом, стихов писать не надо. Сажай редиску, можешь взять козу. Лакай из миски пресную баланду, солить захочешь - в миску лей слезу. Покайся! Встань на гордые колени, стремясь у власти туфли облизать. Прости всех тех, кто предал твое мнение. И не забудь друзей своих предать. Пожив в грязи и в нищем унижении, восславь войну, простите "СВО". Ведь ты предатель за вознаграждение, признай свое с Америкой родство", - прочел стих Назаров.

Также звезда "Кухни" пошутил, что россияне верят в "гибель" своей страны, которая якобы может наступить из-за смерти Путина. Актер высмеял режим диктатора и "свободу слова" в РФ.

Назаров прочел стих о россиянах - видео

Реакция сети

В комментариях пользователи хвалят Назарова. Однако не обошлось и без критики. Некоторые юзеры напомнили актеру, что ранее он публично отказывался помогать Вооруженным Силам Украины. Комментаторы пишут:

"Дмитрий, дышите на полную грудь свободой, живите там, где человек дышит, а не задыхается"

"Не стоит пресмыкаться перед убийцами и ворами! Это ниже человеческого достоинства! Вся их власть держится на страхе и только на нем!"

"Спасибо, конечно, за вашу позицию, но вы и сейчас думаете, что ВСУ не нужно помогать?".

Назаров отказался донатить на ВСУ - с чего все началось

Напомним, актер осуждает путинский режим и войну в Украине. Однако весной этого года Назаров выдал неоднозначное заявление. Он сказал, что донаты на ВСУ якобы являются "эскалацией". Помимо этого, артист высказался о переговорах.

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