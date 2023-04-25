Актер уже прогулялся с первенцем по улицам Нью-Йорка.

Известный актер Дэниел Рэдклифф впервые стал отцом. У звезды "Гарри Поттера" родился первенец. Однако мальчик это или девочка - пока что не известно.

О пополнении в семье Рэдклиффа сообщает издание Daily Mail. Актера и его избранницу, 38-летнюю Эрин Дарк, заметили во время прогулки с коляской.

Пара не комментирует радостное событие и не объявляла фанатам о том, что у них появился ребенок. Рэдклифф и его избранница не общаются с прессой и скрывают детали своей личной жизни.

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Однако им все равно не удалось скрыться от папарацци. Журналисты заметили, что коляска, которую вез Рэдклифф, была темно-синей. На фоне этого можно предположить, что у актера родился сын, так как чаще всего такие оттенки выбирают именно для мальчиков.

Отношения Рэдклиффа и Дарк - что известно

Актер познакомился с девушкой в 2012 году. После этого у них закрутился роман. Однако о том, женился ли Рэдклифф на своей избраннице или же они решили не узаконивать свои отношения - ничего не известно.

В конце марта 2023 года стало известно, что вскоре актер станет отцом. Он и его избранница скрывали новость о беременности до последнего. Информацию о грядущем пополнении в семье Рэдклиффа подтверждал его пресс-секретарь.

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