Елена Жукова подала на артиста в суд и требует раздела имущества.

Советский и российский певец, звезда 90-х годов Роман Жуков из группы "Маршал" втайне от бывшей жены Елены Жуковой в мае 2021 года продал их роскошный особняк.

Об этом стало известно в эфире передачи "Пусть говорят", запись которой опубликована YouTube.

Выяснилось, что о продаже дома Жукова узнала, когда сама захотела заложить коттедж, чтобы выплатить ипотеку за двухкомнатную квартиру.

Поступок бывшего мужа дико возмутил Жукову. Она подала на артиста в суд и требует раздела имущества.

"Я не могу допустить, чтобы мои дети были лишены имущества! Для меня главное – их защита и будущее!" – заявила она.

Читайте также"Все время тошнит": звезда советского кино из больницы рассказала о самочувствииОсобняк пара приобрела в 2012 году в районе Новой Риги под Москвой за 13,5 миллиона рублей. Новому владельцу он достался примерно за 25 миллионов рублей.

Развелись Жуковы в 2017 году, у них двое сыновей и четыре дочки.

Роман Жуков: что известно об артисте

Роман Жуков родился 19 апреля 1967 года в городе Орле. В Москву переехал в 1984 году.

В 1989 году он создал группу "Маршал" и выпустил альбом "Максимальная версия дискотек". Песня "Я люблю вас, девочки, я люблю вас, мальчики" стала визитной карточкой исполнителя.

В 1990 году коллектив дал более 500 концертов, в газетах Жукова называли "супергастролером".

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