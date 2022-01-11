Советский и российский певец, звезда 90-х годов Роман Жуков из группы "Маршал" втайне от бывшей жены Елены Жуковой в мае 2021 года продал их роскошный особняк.
Об этом стало известно в эфире передачи "Пусть говорят", запись которой опубликована YouTube.
Выяснилось, что о продаже дома Жукова узнала, когда сама захотела заложить коттедж, чтобы выплатить ипотеку за двухкомнатную квартиру.
Поступок бывшего мужа дико возмутил Жукову. Она подала на артиста в суд и требует раздела имущества.
"Я не могу допустить, чтобы мои дети были лишены имущества! Для меня главное – их защита и будущее!" – заявила она.
Читайте также"Все время тошнит": звезда советского кино из больницы рассказала о самочувствииОсобняк пара приобрела в 2012 году в районе Новой Риги под Москвой за 13,5 миллиона рублей. Новому владельцу он достался примерно за 25 миллионов рублей.
Развелись Жуковы в 2017 году, у них двое сыновей и четыре дочки.
Роман Жуков: что известно об артисте
Роман Жуков родился 19 апреля 1967 года в городе Орле. В Москву переехал в 1984 году.
В 1989 году он создал группу "Маршал" и выпустил альбом "Максимальная версия дискотек". Песня "Я люблю вас, девочки, я люблю вас, мальчики" стала визитной карточкой исполнителя.
В 1990 году коллектив дал более 500 концертов, в газетах Жукова называли "супергастролером".