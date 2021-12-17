Ее семья соблюдает традицию за несколько часов до наступления Нового года.

В каждой из семей есть традиции накануне Нового года и в этот праздник. Поэтому ведущая телеканала 1+1 Маричка Падалко рассказала, какую предновогоднюю традицию придумал ее муж Егор Соболев.

Читайте такжеВедущая 1+1 Маричка Падалко в облегающем платье похвасталась пышным бюстомМаленький ритуал семья проводит за несколько часов до наступления Нового года, сообщает ТСН.

Речь идет о традиции просмотра сохраненных фотографий в текущем году. "Каждый вечер 31 декабря мы садимся за компьютером и пересматриваем сохраненные фотографии в этом году", - рассказала Маричка.

По словам Падалко, так ее семья может пережить еще раз эмоционально все самое яркое, что было в этом году.

Маричка Падалко — украинская телеведущая, ведущая ТСН на телеканале 1+1. Она - жена журналиста, общественно-политического деятеля Егора Соболева. Они воспитывают сына Михаила и двух дочерей - Марию и Катерину.

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Автор: Ольга Робейко