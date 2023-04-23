Они прекратили общаться из-за войны.

Советская актриса Наталья Гвоздикова рассказала, что перестала общаться с сестрой еще в 2014 году, когда Россия оккупировала часть Донбасса и незаконно аннексировала Крым.

Как рассказала актриса в комментарии росСМИ, в 2014 году она позвонила своей сестре из Одессы, чтобы поздравить ее с днем рождения, однако та сказала, что не хочет с ней общаться.

Женщина убеждена, что именно такие люди, как Гвоздикова, разорили Украину и виноваты в том, что в нашей стране идет война.

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"Она мне сказала: "Больше мне не звони, знать тебя не хочу". И выдала мне такое, что я плакала несколько дней. А сестра - довольно больной человек. Я в Москве через знакомых доставала лекарства от страшных приступов астмы и посылала поездом к ней. Мы были очень близки", - сказала Гвоздикова.

Кроме того, Гвоздикова, не желая посмотреть правде в глаза, считает, что ее сестра поддалась пропаганде. Она добавила, что не понимает актеров, которые в РФ получали хорошие роли, а сейчас поддерживают Украину.

"Не знаю, откуда такая ненависть, мне непонятно", - добавила актриса.

Кто такая Наталья Гвоздикова

Наталья Гвоздикова - советская и российская актриса, снявшаяся в таких лентах как "Берега", "Потому что люблю", "Семь часов до гибели", "Кулагины", "Русская наследница" и других.

Актриса поддерживает Россию и ее агрессию против Украины.

Напомним, ранее известная актриса из Мариуполя засветилась на фестивале в Москве.

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