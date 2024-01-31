Парень говорит, что это решение лишило его комплексов.

Блогер и телеведущий Богдан Буше сделал себе пересадку волос. Об этом 31-летний парень сообщил у себя в Instagram.

"Да, я сделал пересадку волос. Зачем я об этом рассказываю? Потому что даже среди моего окружения есть люди, которые хотят это сделать, но не решаются. Своим примером я хочу показать, что поход к стоматологу бывает страшнее", - написал он.

Богдан добавил, что начал замечать проблемы с выпадением волос еще в 20 лет.

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"Моя прическа постепенно менялась. Глядя на лысого отца, я понял, что "дорогие украинцы, этот день настал", - отметил блогер.

Он добавил, что начал пользоваться средством для стимуляции роста волос, однако это не помогало.

"Шли годы, а линия роста волос понемногу отъезжала. Именно тогда я начал узнавать о пересадке волос. Информацию, которой не было просто абсолютно нигде. Я сидел на англоязычных ресурсах и пытался найти хоть какие-то результаты до/после", - пожаловался парень.

Богдан написал, что переехав в Киев, начал искать специалистов и реальных людей, которые делали подобную операцию.

Далее специалистов он все же нашел и впервые сделал пересадку. Однако сразу понимал, что процедуру через несколько лет нужно будет повторить.

"Ведь нужно было ждать или большего облысения, чтобы оставить волосы впрок, или садиться на гормоны, чтобы жестко держать волосы (делать этого я не хотел)", - написал Буше.

Поэтому недавно повторно решился на операцию, которую планировал еще осенью.

"Всю информацию я не рассказывал почти никому. Знали только самые близкие мне люди. Пересадка была одним из лучших решений в моей жизни. Она забрала у меня серьезный комплекс, который есть у большинства мужчин, столкнувшихся с этой проблемой", - подчеркнул Богдан.

Кстати, для операции он выбрал турецкую клинику, специалисты из которой приезжают в Киев раз в несколько месяцев. Пересадка длилась 5-6 часов и завершилась успешно. Теперь Буше проходит реабилитацию.

Напомним, Богдан Буше рассказал, как чувствует себя во время обострения редкой болезни - синдрома Гийена-Барре.

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