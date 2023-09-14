Недавно певица Злата Огневич выступила на концерте, во время которого ее ждал приятный сюрприз. К ней за кулисы пришел финалист второго сезона шоу "Холостячка" Дмитрий Шевченко.
Галантный мужчина застал артистку врасплох. Он подошел сзади и слегка дотронулся до нее. Сначала Злата не поняла, что что-то случилось, но когда увидела Диму с огромным букетом белых хризантем, сразу же обрадовалась.
"Боже, как я рада тебя видеть. Что ты здесь делаешь? Ой, класс. Спасибо, что пришел", - радостно сказала певица.
Кроме того, девушка крепко обняла Шевченко. В объятиях друг друга они стояли достаточно долго.
Поклонники певицы отметили, что они очень красивая пара и добавили, что им жаль, что Огневич не выбрала Диму в финале романтического реалити.
Что пишут фолловеры
- "Вам нужно быть вместе. Вы очень красивая пара. Обожаю Златочку, она наша красотка"
- "Такие симпатюльки"
- "Хорошие"
- "Красивая пара получилась бы, если бы не выбрала того мудака (Андрея Задворного, - УНИАН)"
Отношения Огневич и Шевченко
Злата и Дима познакомились на проекте "Холостячка 2", главной героиней которого была певица. Было заметно, что у них есть чувства друг к другу - они с теплом смотрели друг другу в глаза, много обнимались, целовались.
Поклонники были уверены, что именно Шевченко станет победителем. Однако в финале Злата выбрала Андрея Задворного, с которым рассталась вскоре после окончания проекта. Тогда певица тяжело переживала их разрыв. На помощь ей пришел еще один участник Макс Тарапата, который пытался вытащить ее из депрессии.