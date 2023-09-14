Дима Шевченко неожиданно пришел на ее концерт и сделал ей сюрприз.

Недавно певица Злата Огневич выступила на концерте, во время которого ее ждал приятный сюрприз. К ней за кулисы пришел финалист второго сезона шоу "Холостячка" Дмитрий Шевченко.

Галантный мужчина застал артистку врасплох. Он подошел сзади и слегка дотронулся до нее. Сначала Злата не поняла, что что-то случилось, но когда увидела Диму с огромным букетом белых хризантем, сразу же обрадовалась.

"Боже, как я рада тебя видеть. Что ты здесь делаешь? Ой, класс. Спасибо, что пришел", - радостно сказала певица.

Кроме того, девушка крепко обняла Шевченко. В объятиях друг друга они стояли достаточно долго.

Поклонники певицы отметили, что они очень красивая пара и добавили, что им жаль, что Огневич не выбрала Диму в финале романтического реалити.

Что пишут фолловеры

"Вам нужно быть вместе. Вы очень красивая пара. Обожаю Златочку, она наша красотка"

"Такие симпатюльки"

"Хорошие"

"Красивая пара получилась бы, если бы не выбрала того мудака (Андрея Задворного, - УНИАН)"

Отношения Огневич и Шевченко

Злата и Дима познакомились на проекте "Холостячка 2", главной героиней которого была певица. Было заметно, что у них есть чувства друг к другу - они с теплом смотрели друг другу в глаза, много обнимались, целовались.

Поклонники были уверены, что именно Шевченко станет победителем. Однако в финале Злата выбрала Андрея Задворного, с которым рассталась вскоре после окончания проекта. Тогда певица тяжело переживала их разрыв. На помощь ей пришел еще один участник Макс Тарапата, который пытался вытащить ее из депрессии.

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