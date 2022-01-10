Поклонники засыпали певицу комплиментами.

Украинская певица Злата Огневич опубликовала в своем инста-блоге фотографии с отдыха в Африке. В кадре звезда позирует в черном слитном купальнике, который оголял ее животик. Дополнила она такой "летний" образ темными солнцезащитными очками.

"Поездка сюда была очень спонтанным решением. Хотелось далеко и не попсово при этом, ещё отпуск небольшой, сидеть 10 дней на карантине - исключено! Если говорить о приключениях, их я всегда найду, а в Африке - тем более. Завтра еду на 3-х дневное сафари, увижу прекрасную Килиманджаро, спущусь в кратер вулкана (он уже не работает, всё ок), увижу древнее африканское племя и многое другое! В общем, получается всё как-то неожиданно прекрасно", - написала Злата.

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"Хорошенькая! Счастья вам в личной жизни", "Класнюча, петарда, бомба, ракета", "Златочка, ты очень красивая леди", "Богиня", "Златочка, вы ослепительны в купальнике", "Вау", "Африканська спокусниця", - пишут поклонники в комментариях.

Напомним, ранее Злата Огневич вспомнила о страшном событии на Новый год.

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