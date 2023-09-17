Актер признался, что дважды хотел пойти воевать.

Актер Сергей Стрельников, сыгравший главного героя в фильме "Довбуш", рассказал, почему он не ушел на фронт. В интервью с Алиной Доротюк артист признался, что ходил в военкомат, но не в самом начале полномасштабной войны РФ против Украины.

"Все мужчины об этом думают, каждый, конечно, что я не исключение. Во-первых, я хотел посмотреть "Довбуша", дождаться премьеры. Это кино, над которым мы работали три года, это для меня судьбоносное кино", - признался Стрельников.

Также актер рассказал, что он все же дошел до военкомата. Но на войну его не забрали. По словам Стрельникова, это могло произойти из-за его проблем со здоровьем.

"Я ходил в военкомат, в апреле 22-го года. Конечно, я сначала съел себе пол ноги, а потом хромая пошел в военкомат, это было в Ивано-Франковске... Я пошел туда, два дня стоял в очереди, попал, сдал документы, стал вроде на учет. А потом как-то... Я не знаю почему, то ли узнали, то ли опять же моя медицинская история их всех немного смутила (у меня есть проблемы с почками, 5 операций)", - пояснил актер.

В военкомате ему сказали, чтобы он забирал документы. Стрельникову посоветовали ехать в Ривненскую область, по месту прописки. Актер признался, что туда он "не доехал". Сначала он волонтерил, а затем начал работать.

"Потом на меня снова нахлынуло, я пошел в военкомат уже здесь, в Киеве. Меня тоже развернули. И как-то пока повестка мне не пришла. И я не исключаю той возможности, что я окажусь там", - пояснил актер.

По словам Стрельникова, он понимает, что может пойти на войну, поэтому тренируется и пытается к этому подготовиться. Актер занимается спортом и уже может похвастаться "стальными" мышцами.

Напомним, также Звезда "Довбуша" рассказал о последний разговор с родственниками-россиянами.

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