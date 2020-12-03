Гомес стала человеком года / instagram.com/selenagomez
Известную певицу Селену Гомес журнал People назвал человеком года. Об этом она сообщила в своем Instagram.
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В 2020 году Селена выступала в качестве защитницы психического здоровья, расового равенства и бодипозитива. Также за год она выпустила третий альбом, который называется Rare. Еще она выпустила свою линию косметики.
Кроме того, Гомес откровенно рассказывала о своей борьбе с депрессией. А еще она впервые в 2020 году проголосовала на выборах президента США.
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