Селена Гомес удостоилась звания человека года.

Известную певицу Селену Гомес журнал People назвал человеком года. Об этом она сообщила в своем Instagram.

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В 2020 году Селена выступала в качестве защитницы психического здоровья, расового равенства и бодипозитива. Также за год она выпустила третий альбом, который называется Rare. Еще она выпустила свою линию косметики.

Кроме того, Гомес откровенно рассказывала о своей борьбе с депрессией. А еще она впервые в 2020 году проголосовала на выборах президента США.

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Автор: УНИАН