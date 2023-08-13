По словам Слоссера, "кубики" на животе Киркорова могут быть сформированы из его же жира.

Пластический хирург Дмитрий Слоссер оценил результаты пластических операций, которые недавно перенес путинист Филипп Киркоров. Певцу сделали "стальной пресс", а его ягодицы заметно "округлились".

В интервью для проекта "Аргумент" Слоссер признался, что он был удивлен, когда увидел, во что превратился Киркоров. По мнению хирурга, артист решился на "пластику", чтобы не отставать от моды.

"Меня это сразило просто наповал, насколько поразительные изменения! Но я не считаю, что они к лучшему, наоборот. Они просто меня удивили. Первый вопрос был: "Зачем?". Люди, которые имеют такую конституцию, они могут себя прекрасно ощущать. Я думаю, что это некая дань моде. Была выполнена пластическая хирургия. Добиться такого пресса при помощи, скажем, прижимания к животу, например, решетки гриль, невозможно", - отметил хирург.

По словам Слоссера, "кубики" на животе Киркорова могут быть сформированы из его же жира. При этом хирург знает, кто проводил операцию путинисту. Сам артист активно рекламировал своего врача, однако в последнее время вокруг его "скульптора" разгорается все больше скандалов.

Киркорову откачали практически весь жир с передней стенки брюшной полости. Каким будет результат - угадать сложно.

"Он (хирург Киркорова - УНИАН) работает, скажем так, балансирует на грани дозволенности. Если бы он столько жира откачивал за один раз в Соединенных Штатах, и не дай Бог бы что-то случилось, то такой хирург, конечно, пошел бы в тюрьму. Это опасно, однозначно. Такой объем откачивать!" - добавил Слоссер.

Проблема изрезанного Киркорова в том, считает хирург, что он решился на очень опасную операцию. При этом, как замечают многие СМИ и комментаторы, красивее он от этого не стал.

По словам Слоссера, подобные операции когда-то были популярны в США. Мужчины хотели сделать себе "спортивный живот" перед службой в армии, а хирурги попросту откачивали жир, чтобы появились характерные мышечные впадины. Однако создавать рельеф таким методом было весьма сложно, а результат всегда получался довольно комичным.

Эксперт отметил, что в итоге мужчины получали нечто, похожее на пресс, но при этом когда они сгибались или садились, то кожа на животе смешно собиралась. Получалась "сборочка свиноматки", пошутил Слоссер.

Как изменился Киркоров - видео

Напомним, в апреле этого года Киркоров ошарашил огромными имплантами в "пятой точке". Он утверждал, что у него "все натуральное", однако на видео с его выступлений было заметно, что над формами путиниста явно работали хирурги.

На этом Киркоров не остановился. Вскоре ему "слепили" кубики пресса. Помимо этого, хирург певца поработал и над его грудью. Сам артист был невероятно доволен результатом и хвастался новым телом еще до того, как закончилась тяжелая реабилитация.

Однако недавно в сети появилось еще одно видео, на котором заметно, что едва ли "пластика" помогла Киркорову. Он снова располнел, а от его пресса не осталось и следа.

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