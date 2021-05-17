Российская певица, экс-участница группы ВИА Гра Татьяна Найник заявила, что продюсер группы Константин Меладзе проявлял к ней сексуальный интерес.
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Об этом она сказала в эфире телеканала НТВ.
В 23 года девушка попала в легендарную женскую группу, где стала жертвой домогательств Меладзе. По словам певицы, все началось со встречи в аэропорту. Меладзе отвез ее в гостиницу и захотел посмотреть на нее в белье. После того как Найник выполнила просьбу продюсера, у них завязалась переписка.
Также Найник рассказала, что однажды Меладзе посадил ее к себе на колени и схватил за нижнюю часть бедра.
"Руки его ходили по мне", – сказала певица.
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