Монро провела вечер в компании подружек.

Украинская травести-дива Монро показала поклонникам, как провела вчерашний вечер в компании своих подруг. Девушки выбрались в ресторан, где не только вкусно поели и весело провели время, но еще и успели устроить себе мини-фотосессию.

Монро вышла в свет в черном легком платье, под которое надела модные колготки с интересным принтом. Также она надела грубые ботинки и дополнила образ украшениями. Кроме того, Монро нанесла вечерний макияж и распустила волнистые белые локоны. В целом ее образ получился ярким и в то же время сдержанным.

"Монро умеет зажигать", "Монро лучше, чем любая баба", "Смотрю на вас и радуюсь", "Ноябрьский шабаш", "Ты просто огонь", "Красавица", "Ого, как секси", "Обожаю тебя", - написали поклонники в комментариях под фото и оставили почти три тысячи лайков.

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Настоящее имя Монро - Александр Федяев. Она не только телеведущая, актриса, певица, блогер, но и первая, кто открыто заявила о себе, как о трансгендерном представителе шоу-бизнеса в Украине.

В 2020 году была соведущей на онлайн-трансляции 92-й церемонии вручения кинопремии Оскар. С января 2020 является соведущей в программе "Звездный путь". К тому же вела небольшую рубрику в этой же программе, которая называлась "В рожу от Монро".

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Автор: Диана Могилевич