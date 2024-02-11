Украинцы восхищаются супругой генерала.

Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал милое фото с супругой Еленой. На своей странице в Facebook он обнародовал снимок, сделанный в поле.

И Валерий, и Елена предстали в военной форме и бронежилетах. Генерал нежно обнимает свою супругу за плечо, а она широко улыбается на камеру.

Заметно, что супруги счастливы вместе, несмотря на условия, в которых они находятся.

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Украинцы с восторгом отреагировали на то, что супруга Залужного вместе с ним ездит в командировки. Они восхищаются женщиной, которая более 20 лет назад стала супругой "железного" генерала.

Что пишут фолловеры

"Обнимаю вас обоих! Мы всегда рядом, всегда в вашем распоряжении. Победа придет! Вы добьетесь своей цели"

"Отличная пара"

"Счастья вам во всех его измерениях"

"Слава герою Украины и жене за поддержку и терпение"

"У вас обоих есть надежное плечо. Это чувствуется. Классное фото"

"Пусть Бог оберегает вас. Искреннее вам спасибо"

К слову, Валерий Залужный рассказывал о том, что мало времени проводит с супругой и детьми. Однако, по его словам, они понимают его и поддерживают.

Напомним, ранее жена Залужного в трендовом костюме произвела фурор.

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