Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал милое фото с супругой Еленой. На своей странице в Facebook он обнародовал снимок, сделанный в поле.
И Валерий, и Елена предстали в военной форме и бронежилетах. Генерал нежно обнимает свою супругу за плечо, а она широко улыбается на камеру.
Заметно, что супруги счастливы вместе, несмотря на условия, в которых они находятся.
Украинцы с восторгом отреагировали на то, что супруга Залужного вместе с ним ездит в командировки. Они восхищаются женщиной, которая более 20 лет назад стала супругой "железного" генерала.
Что пишут фолловеры
- "Обнимаю вас обоих! Мы всегда рядом, всегда в вашем распоряжении. Победа придет! Вы добьетесь своей цели"
- "Отличная пара"
- "Счастья вам во всех его измерениях"
- "Слава герою Украины и жене за поддержку и терпение"
- "У вас обоих есть надежное плечо. Это чувствуется. Классное фото"
- "Пусть Бог оберегает вас. Искреннее вам спасибо"
К слову, Валерий Залужный рассказывал о том, что мало времени проводит с супругой и детьми. Однако, по его словам, они понимают его и поддерживают.
Напомним, ранее жена Залужного в трендовом костюме произвела фурор.