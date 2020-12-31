В результате аварии, к счастью, никто не пострадал.

Жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина попала в ДТП. В ее авто въехала женщина.

Читайте такжеРегина Тодоренко попала в больницу на балы (фото)К счастью, никто не пострадал, рассказала жена звезды на своей странице в Instagram.

"В меня въехала женщина, пенсионерка. Она сдавала назад и не заметила. Мы долго разбирались, долго думали. Что делать, надо ли вызывать полицию. В итоге, она просто дала денег и все. Мы разъехались", - рассказала Павлик.

Новая жена Павлика: что известно

Украинский певец Виктор Павлик женился на Екатерине Репяховой, с которой встречался более 4 лет, 29 мая.

В июне 2019 года ряд СМИ облетела новость, что 53-летний украинский певец Павлик ушел от жены к 25-летней любовнице.

Девушка много лет была фанаткой Павлика и представить не могла, что у них будут любовные отношения. Екатерина — концертный директор Виктора.

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Автор: Ольга Робейко