Жена Сасанчина пожаловалась на тяжелую работу в Польше: 'Не уверена, что меня надолго хватит'

Девушке сложно вставать слишком рано.

Жена украинского певца Романа Сасанчина - Иванна - уехала с дочерью в Польшу, где уже устроилась на работу. Однако, по словам девушки, ей очень сложно, потому что она работает на заводе.

Как рассказала Иванна в своем блоге, ей нужно просыпаться в 4 часа утра, чтобы ехать на работу. Такой график ее выматывает.

"Работаю на заводе, и я не уверена, что меня надолго хватит, потому что просыпаться в 4:40 – это как-то очень тяжело", — поделилась блогерша.

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Также Иванна опубликовала фотографию, на которой стоит на фоне коробок в униформе.

Напомним, ранее Иванна объяснила свое решение выехать за границу. По ее словам, она не хочет рисковать здоровьем дочери.

"Последний раз, когда мы спускались в паркинг во время тревоги, мы Элизу очень рано разбудили. Она весь день была раздражена и невыспавшаяся, а теперь каждый раз, когда взрывы или тревога, она реагирует на это плохо. Я такого для нее не хочу. На период зимы выедем", - рассказала девушка.

Также она уже нашла садик для дочери в Польше.

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