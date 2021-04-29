Экс-солист группы "Время и Стекло" "Позитив" расстался со своей супругой, лучшей подругой Насти Каменских Анной Андрийчук.
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В своем Instagram Анна написала, что их отношения сроком в 13 лет подошли к концу.
"Я набралась сил принять очень важное решение. Я долго носила это в себе, переживала, было сложно это принять, и поэтому я молчала. Было очень больно, что закончился важный этап моей жизни длиной в 13 лет. С юности шаг за шагом мы вместе шли во взрослую жизнь. Те, кто мы сегодня, это — отражение взаимной любви и поддержки. Когда осознаешь, что все пришло к логическому завершению, у тебя в душе появляется определенная пустота и разочарование ", - отметила Анна.
Также она призналась, что больше года не могла решиться на развод. Стоит отметить, что они начали встречаться еще в 15-летнем возрасте, и только 8 лет назад они решились узаконить свои отношения.
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