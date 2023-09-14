Она объяснила свое решение.

Жена погибшего режиссера монтажа Виктора Онисько - Ольга Бирзул - отказалась брать орден "За заслуги" ІІІ степени, которым хотели наградить ее супруга после гибели в конце 2022 года.

В комментарии "Суспильне Культура" она сказала, что кинематографисты, добровольно вставшие в защиту страны, не должны быть в одном списке с оставшимися в тылу.

Бирзул считает, что этот орден - это неуважение к погибшим. Более того, о награждении она узнала из социальных сетей, так как никакой коммуникации с ней по этому вопросу не было.

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Она также отметила, что "среди награжденных нет действенных профессионалов, которые с началом полномасштабного вторжения презентуют Украину на международных кинофестивалях. В списке награжденных только лояльные к деятельности Госкино".

Что известно о Викторе Онисько

Онисько в начале войны вступил в ряды ВСУ как доброволец. Он получил позывной "Тарантино" из-за любви к киноискусству.

Известно, что он был режиссером таких фильмов как "Захар Беркут", "Віддана", "Незламна" и других. Все они рассказывают об ужасах войны.

2 января 2023 года стало известно о том, что он погиб в боях за Украину. У него остались жена и маленькая дочь.

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