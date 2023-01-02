У него остались жена и маленькая дочь.

В боях за Украину погиб режиссер монтажа Виктор Онисько, который работал над украинскими лентами "Сторожова застава", "Черкаси", "Захар Беркут" и "Віддана".

Об этом сообщила его жена Ольга Бирзул на своей странице в социальной сети Facebook. По ее словам, он дважды был на передовой - в Херсонской и Донецкой областях. У мужчины осталась маленькая дочка.

"Ты должен монтировать кино, но вместо этого "монтировал" военную реальность в качестве ротного. Два раза на нуле - Херсонщина и Донбасс. Без всякой возможности на свидание. Ты очень устал, но берег своих собратьев. Ты переживал за каждую потерю", - написала она.

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Сценарист и режиссер Дмитрий Сухолиткий-Собчук отметил, что Виктор был человеком с большим сердцем, силой духа, обостренным чувством справедливости и душераздирающей правдой в каждом слове, взгляде и поступке.

Что известно о Викторе Онисько

Украинский режиссер работал над сериалами "Кава з кардамоном", "Сашка", "До побачення, хлопчики", "Метелики", 2013 рік, "Особисте життя слідчого Савельєва" і "Мертвий. Живий. Небезпечний".

Также он участвовал в создании фильмов "Рози. Фільм-Кабаре", "Захар Беркут", "Італійський щоденник Ольги", "Віддана", "Поліна і таємниця кіностудії", "Холодна кров", "Ленінопад", "Сторожова застава", "Незламна", "Карасі", "Позаземний", "Рік Золотої Рибки" и "Презумпція вини".

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