Екатерина рассказала, что для нее важно, чтобы няня была хорошим человеком.

Жена известного телеведущего Владимира Остапчука, находится на финишной прямой своей первой беременности. Уже совсем скоро, возможно даже в эти выходные, она родит сына, которого пара решила назвать Тимофеем. 24-летняя блогер активно ведет свой Instagram, где делится с подписчиками подробностями подготовки к родам и материнства, а также отвечает на их вопросы.

Недавно Екатерина устроила небольшую сессию вопросов-ответов, где ее, в частности, спросили о няне для малыша. Екатерина отметила, что пока лучше всего с обязанностями няни справляется ее муж Владимир.

"Мне важно было, чтобы у няни был опыт более 10 лет, чтобы жила недалеко от нас. Возраст 44-55 лет, чтобы был вайб хорошего человека. Чтобы была согласна работать с камерами в доме. Ну чтобы была адекватной, любила детей и т.п. - и так понятно", - отметила Екатерина.

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Конечно же, не последнюю роль играли и личные качества: няня должна быть доброй, адекватной и любить детей.

Кроме вопроса о няне, Екатерина также призналась, что, несмотря на близость родов, она не испытывает особого волнения или страха. Она не успела посетить курсы для будущих мам, но уверена, что справится с материнством благодаря поддержке мужа, опытных мам из ее окружения и, конечно же, профессиональной няни.

Напомним, жена Остапчука шокировала признанием о своем поведении во время ссор.

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