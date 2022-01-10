Ранее сын хореографа сбрил ему бороду. Теперь артист сам на себя не похож.

Украинский хореограф Влад Яма на днях показал, как его сын Леон старательно сбривает ему бороду. Сейчас же артист похвастался своим новым имиджем.

В кадре он позирует, сидя в машине, и дерзко смотрит в камеру: "Ну, привет, 2007! Жена не узнаёт, ветерком непривычно обдувает, чувствую себя голеньким, но в целом хорошо".

Читайте такжеПосле 40 лет: 5 известных женщин, вышедших замуж в позднем возрастеСупруга Влада - Лилиана - даже пошутила, что нашла себе молодого мужа. К слову, фолловерам также понравилась смена имиджа Влада. Они отметили, что так он выглядит намного моложе.

"Харош", "Люкс", "Красавчик", "Очень помолодел", "Джим Керри из "Маски", "Сам на себя не похож", "Вам очень идет", - пишут пользователи сети.

Напомним, ранее сын Влада Ямы сбрил ему бороду.

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