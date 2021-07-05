Нурлан Сабуров жив, и с ним все хорошо.

Недавно в интернете появились новости о том, что казахстанский и российский комик Нурлан Сабуров умер. Такие слухи начались после того, как он перестал на какое-то время вести свои странички в Instagram и TikTok.

Супруга комика Диана Сабурова в инста-сториз отреагировала на эти слухи: "Все, что пишут, это дезинформация". Также она сказала, что такие слухи пустил кто-то слабоумный, поэтому верить им не стоит.

Кроме того, судя по последним постам Дианы в соцсети, пара сейчас путешествует. А также на днях сам комик давал интервью одному из московских изданий.

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Кто такой Нурлан Сабуров:

Нурлан получил широкую известность благодаря выступлениям в жанре стендап. Попав на телевидение, прославился дерзким стилем поведения и остросоциальными шутками. Входит в топ-10 лучших молодых комиков России.

В мае 2020 года Forbes назвал Сабурова одним из самых перспективных россиян до 30 лет, поместив 28-летнего комика в рейтинг "З0 до 30" в категории "Новые медиа". Согласно изданию, гонорар Сабурова за выступление оценивается в $10,000.

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Автор: Диана Могилевич