Кристина призналась, что дети для нее - это большая радость.

Ведущий шоу "Холостяк" Григорий Решетник и его супруга Кристина уже имеют троих детей. У них появились трое прекрасных сыновей, однако поклонников очень интересует, планирует ли парочку еще раз сходить в роддом за девочкой.

Кристина рассказала, что они с супругом действительно планируют пополнение в семье. По ее словам, дети - это радость и счастье.

"Скоро..." - написала Решетник в инста-сториз.

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Стоит отметить, что звездные супруги очень любят своих малышей. Несмотря на загруженность на работе и плотный график, они каждую свободную минуту уделяют своим сыновьям. Лишь недавно они ненадолго отправили своих мальчиков к бабушке, а сами остались вдвоем в Киеве.

Семейство Решетников - пример для подражения. Спустя 13 лет брака они смогли сохранить любовь и нежность по отношению друг к другу. Супруги часто вместе путешествуют, наслаждаются вместе проведенным временем и открыто признаются друг другу в любви.

Поэтому не странно, что на свет появились аж три плода их любви - сыновья Иван, Дмитрий и Александр. А теперь они хотят еще и девочку.

Напомним, ранее Кристина Решетник показала "беременные" фото в образе Барби.

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