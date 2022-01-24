Алеся Бацман показала, как занимается спортом.

Супруга украинского телеведущего Дмитрия Гордона, журналистка Алеся Бацман показала в своем инста-блоге, как занимается спортом у бассейна.

В кадре Бацман в черных облегающих лосинах и белой кофте растягивает свои мышцы. При этом фотограф снял ее с достаточно пикантного ракурса, в котором можно рассмотреть ее упругие ягодицы.

"Тяните носок, а не нос", - с юмором подписала фото Алеся.

"Шикарно", "Стильная красотка", "Можно и то, и другое, когда все прекрасно", - засыпали Бацман комплиментами в сети.

Читайте такжеАлина Гросу кардинально изменила прическу (фото)Напомним, журналист и ведущая Алеся Бацман в 2011 году вышла замуж за украинского миллионера Дмитрия Гордона, у которого за плечами было уже три брака и четверо детей. Так, Бацман стала четвертой женой Гордона. В браке у них родились три дочери.

Ранее УНИАН сообщал, что полностью обнаженная жена Дмитрия Гордона позировала с ним в ванне.

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