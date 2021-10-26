Нарушить молчание относительно трагического события на съемках фильма "Ржавчина", когда Алек Болдуин застрелил оператора Галину Хатчинс, решила жена актера.

Так, Хилари Болдуин на своей странице в Instagram написала трогательный пост.

"Мое сердце с Галиной. Ее мужем. Ее сыном. Их семьей и близкими. Да с моим Алеком. Как говорят, Нет слов, которыми можно описать шок и душевную боль от такой трагедии. Сердце просто разбито. Потеря. Поддержка", - написала жена Болдуина.