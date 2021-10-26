Семья Болдуина шокирована трагедией / фото instagram.com/hilariabaldwin
Нарушить молчание относительно трагического события на съемках фильма "Ржавчина", когда Алек Болдуин застрелил оператора Галину Хатчинс, решила жена актера.
Так, Хилари Болдуин на своей странице в Instagram написала трогательный пост.
"Мое сердце с Галиной. Ее мужем. Ее сыном. Их семьей и близкими. Да с моим Алеком. Как говорят, Нет слов, которыми можно описать шок и душевную боль от такой трагедии. Сердце просто разбито. Потеря. Поддержка", - написала жена Болдуина.
Алек Болдуин застрелил человека на съемках фильма "Ржавчина": что известно
- Во время съемок фильма "Ржавчина" Алек Болдуин застрелил оператора из Украины Галину Хатчинс, а также ранил режиссера.
- Сам Алек Болдуин прокомментировал трагическое событие. По его словам, его сердце разбито.
- "Нет слов, чтобы передать мой шок и печаль по поводу трагического события, унесшего жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашей глубоко уважаемой коллеги. Я полностью сотрудничаю с полицейским расследованием, чтобы выяснить, как произошла эта трагедия", - заявил актер.
- СМИ выяснили, что специалист по оружию Анна Гутьеррес-Рид, проверявшая револьвер, недостаточно опытная для этого. Поэтому инцидент мог произойти по ее вине.