У героев этой новости есть хороший пример для наследования.

Дети украинских знаменитостей имеют очень хороший пример для подражания - это их успешные родители. Некоторые наследники с известными фамилиями с ранних лет проявляют инициативность, пытаясь переплюнуть родных. Рассказываем о детях украинских звезд, которые превзошли своих родителей.

Злата Митчелл

Дочь Ольги Фреймут с ранних лет решила жить самостоятельно. Задолго до совершеннолетия девочка сначала съехала от мамы в Киеве, а потом и вовсе перебралась в США. На сегодняшний день у нее есть своя линия одежды, а также довольно активный блог в социальной сети Инстаграм.

Девочка далека от этикета и правильных манер, которым учит ее мама, но Ольга Фреймут в своих интервью говорит - ее дочь - не ее копия, а самостоятельная независимая личность.

Видео дня

Варя Кошевая

Евгений Кошевой, который прославился сначала благодаря участию в КВН, потом - работе в студии "Квартал 95", воспитывает двоих дочерей. Старшая дочь Варя уже начала актерскую карьеру, а также принимала участие в престижном вокальном конкурсе "Голос. Діти".

В одном из своих интервью друг президента рассказывал, что Варя уже получает свои гонорары, когда ее приглашают на съемки. Также девочка развивает себя как визажистка.

Мария Кравец

Дочь звезды "Квартала" Елены Кравец - достаточно целеустремленная личность. Свою самостоятельность девочка начала проявлять еще задолго до совершеннолетия, а звездная мама не мешала и помогала.

Известно, что Маша более 10 лет занимается танцами в стиле фристайл, окончила одну из самых популярных танцевальных школ Украины, а сейчас делает большие успехи побеждая в разных танцевальных конкурсах. Мария Кравец покоряет как Украину, так и другие страны.

Маша Полякова

Дочь известной певицы Оли Поляковой решила пойти по стопам своей звездной мамы и связать свою жизнь с музыкой. Поэтому она в 2022 году поступила в один из самых престижных музыкальных колледжей мира - Лондонский BMus. Еще будучи в Украине Маша занималась развитием собственной музыкальной группы "Швы" и выступала на большой сцене. Также девочка ведет блог в Instagram и в TikTok.

Напомним, 17-летняя Маша Полякова попала в "эротический" скандал.

Вас также могут заинтересовать новости: