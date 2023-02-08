Чем популярны дети украинских звезд / коллаж

Дети украинских знаменитостей имеют очень хороший пример для подражания - это их успешные родители. Некоторые наследники с известными фамилиями с ранних лет проявляют инициативность, пытаясь переплюнуть родных. Рассказываем о детях украинских звезд, которые превзошли своих родителей.

Злата Митчелл

Дочь Ольги Фреймут с ранних лет решила жить самостоятельно. Задолго до совершеннолетия девочка сначала съехала от мамы в Киеве, а потом и вовсе перебралась в США. На сегодняшний день у нее есть своя линия одежды, а также довольно активный блог в социальной сети Инстаграм. 

Девочка далека от этикета и правильных манер, которым учит ее мама, но Ольга Фреймут в своих интервью говорит - ее дочь - не ее копия, а самостоятельная независимая личность. 

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Дочь Ольги Фреймут Злата Митчелл / Фото - instagram.com

Варя Кошевая

Евгений Кошевой, который прославился сначала благодаря участию в КВН, потом - работе в студии "Квартал 95", воспитывает двоих дочерей. Старшая дочь Варя уже начала актерскую карьеру, а также принимала участие в престижном вокальном конкурсе "Голос. Діти".

В одном из своих интервью друг президента рассказывал, что Варя уже получает свои гонорары, когда ее приглашают на съемки. Также девочка развивает себя как визажистка. 

Кошевой с дочкой / Фото - instagram.com

Мария Кравец

Дочь звезды "Квартала" Елены Кравец - достаточно целеустремленная личность. Свою самостоятельность девочка начала проявлять еще задолго до совершеннолетия, а звездная мама не мешала и помогала.

Известно, что Маша более 10 лет занимается танцами в стиле фристайл, окончила одну из самых популярных танцевальных школ Украины, а сейчас делает большие успехи побеждая в разных танцевальных конкурсах. Мария Кравец покоряет как Украину, так и другие страны. 

Дочь Елены Кравец Маша / фото instagram.com/maarriill/

Маша Полякова

Дочь известной певицы Оли Поляковой решила пойти по стопам своей звездной мамы и связать свою жизнь с музыкой. Поэтому она в 2022 году поступила в один из самых престижных музыкальных колледжей мира - Лондонский BMus. Еще будучи в Украине Маша занималась развитием собственной музыкальной группы "Швы" и выступала на большой сцене. Также девочка ведет блог в Instagram и в TikTok.

Оля и Маша Поляковы / Фото - instagram.com

Напомним, 17-летняя Маша Полякова попала в "эротический" скандал.

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