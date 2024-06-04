Защитник 'Азовстали', которому приписывали роман с Поляковой, назвал причину развода с женой

Дианов говорит, что они с женой не сошлись.

Защитник "Азовстали" Михаил Дианов более 12 лет назад развелся со своей супругой, однако еще много лет после этого он продолжал испытывать к ней романтические чувства.

В одном из интервью он говорил о том, что до сих пор любит свою экс-супругу и хочет все вернуть назад, однако боится отказа. Несмотря на это, ему приписывали роман с певицей Олей Поляковой, с которой у него завязалась крепкая дружба после его возвращения из российского плена.

Дианов всячески отрицал их любовную связь и говорил о том, что больше времени общается с супругом артистки, а не с ней самой.

У поклонников знаменитостей были подозрения, что именно Полякова стала причиной окончательно разрыва Дианова с женой, о котором он недавно сообщил в программе "Песня моей жизни".

Однако, как рассказал защитник в интервью Дмитрию Гордону, причина его расставания с женой достаточно банальная - они просто не сошлись. При этом они остались в хороших отношениях.

"Мы родители нашего ребенка. Она одна, и я один. Хорошие отношения, мы общаемся, все нормально. Ни она обо мне, ни я о ней кривого слова сказать не можем, потому что нет ничего. Не сошлись. Так случилось", - объяснил защитник.

Он добавил, что ему предлагали стать главным героем шоу "Холостяк", однако он отказался. Сейчас сердце Дианова свободно.

"Я сейчас один. Ни девушки, ни жены у меня нет", - добавил Михаил.

Напомним, ранее Михаил Дианов поставил точку в слухах о романе с Поляковой.

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