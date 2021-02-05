Российская актриса незаконно посещала оккупированный Крым.

Российская актриса, которая в Крыму снималась в сериале "Непотопляемая", получила трехлетний запрет на въезд в Украину.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, речь идет об актрисе Глафире Тархановой - главной звезде сериала.

Читайте такжеФронтмену белорусской группы "Песняры" запретили въезд в Украину (видео)Россиянка прилетела в аэропорт "Борисполь" вчера рейсом из Стамбула. В украинской Госпогранслужбе рассказали, что в прошлом году женщина незаконно посещала Крым. На полуостров актриса попала с нарушением порядка въезда и выезда. Она участвовала в съемках сериала "Непотопляемая", в котором исполняла главную роль.

"За нарушение украинского законодательства россиянку пограничники привлекли к административной ответственности по ст. 204-2 КУоАП, отказали ей в пересечении границы и вынесли запрет въезда в Украину сроком на 3 года", - сообщили в Госпогранслужбе.

Из Украины Тарханову вернули в страну вылета.

По информации российских СМИ, съемки сериала "Непотопляемая" стартовали в 2020 году в оккупированном Россией Крыму. Главную роль в ленте исполняет 37-летняя российская актриса театра и кино Глафира Тарханова.

Сериал "Непотопляемая": что известно

По информации российских СМИ, съемки сериала "Непотопляемая" режиссера Владимира Нахабцева стартовали в 2020 году в оккупированном Россией Крыму. Главную роль в картине исполняет 37-летняя российская актриса театра и кино Глафира Тарханова, известная также по сериалу "Измены" (2015).

По сюжету, героиня Тархановой - Карина - живет с мужем, воспитывает сына и развивает собственный бизнес. Однако вернувшись с отдыха, узнает, что муж с ней развелся и ушел к ее же собственной сестры. Тогда Карина решает начать жизнь с чистого листа.

В сериале "Непотопляемая" также сыграли известные актеры Сергей Горобченко, Кирилл Гребенщиков, Татьяна Сытова и другие.

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Автор: Юлия Петриченко