Тринчер скучает по своим родным, с которыми уже давно не виделась.

Украинская блогерша Анна Тринчер со слезами на глазах призналась, что очень скучает по своим родным, особенно за мамой.

На YouTube-канала "ТОР" Тринчер рассказала, что вместе с друзьями, женихом Александром Волошиным и его мамой уехала на Западную Украину, а ее родные остались в Киеве.

"Нынешнее время испытывает нас. Понимаю, что имея возможность быть с мамой, очень часто этого не делала, а сейчас она очень далеко от меня, и я не знаю, когда снова смогу обнять ее. Ругаю себя за то, что когда имела возможность, не использовала ее. Мне очень тяжело переживать все это (войну в Украине, - УНИАН) без нее", – сказала Тринчер.

При этом она добавила, что мама ее жениха - очень хороший человек. В такое непростое время она заменяет Тринчер маму.

"Мама Саши – очень простой и легкий человек, с которым легко найти связь. Она очень умна, всегда ставится с пониманием. Она заменила мне материнские объятия и поцелуи", – добавила блогерша.

Напомним, ранее продюсер Алена Мозговая объяснила, почему россияне ненавидят украинцев.

Вас также могут заинтересовать новости: