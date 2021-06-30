29 июня сборная Украины вошла в четвертьфинал Чемпионата Европы.

29 июня состоялось грандиозное событие - сборная Украины вошла в четвертьфинал Чемпионата Европы. Наших футболистов поддерживали не только любители этого вида спорта, но и звезды.

Маша Ефросинина отметила, что в начале игры, когда украинские футболисты пели гимн, у нее замерло сердечко. Также она добавила, что наша сборная самая красивая.

Монатик сопроводил фотографию нашей сборной словами из своей песни "Сильно".

"Уррррааааааааа! Я рад, так рад, так радуюсь сильно", - написал артист в Instagram.

А вот продюсер Алексей Потапенко, более известный под псевдонимом ПТП, и вовсе сказал, что плачет от счастья.

Ольга Сумская также поздравила украинскую сборную по футболу.

"Наш прекрасный Артем Довбик, который принес победу сборной Украины в матче со сборной Швеции! Довбику неделю назад исполнилось 24 года. Похоже, у нас есть действительно талантливый нападающий - редкий талант в наше время", - сказала актриса.

Не удержался от поздравлений и телеведущий Юрий Горбунов. Он отметил, что его распирает от гордости.

"Браво сборная Украины! Браво Шевченко! Гордимся! Любим! Верим! Гордость распирает! Мы в четвертьфинале! Какое наслаждение", - говорит Горбунов.

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Автор: Диана Могилевич